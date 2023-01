Cazarea si masa sunt decontate cu bani de la stat N. Dumitrescu In mai puțin de o luna se implinește un an de cand, pe data de 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina. Un an de cand aceasta țara traiește, in fiecare zi, ororile razboiului, unde pacea și liniștea au fost inlocuite de deznadejde, teama și frica, atat ziua, cat și noaptea auzindu-se zgomotul produs de rachete, obuze și rapaiala armelor. Un an in care acasa nu mai este acasa pentru milioane de persoane, pentru a scapa cu viața, batrani, femei și copii fiind nevoiți sa-și paraseasca locurile natale și sa aiba statutul de refugiat…