Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, 16 decembrie, in cadrul semifinalei „Vocea Romaniei” 2022, s-au desemnat cei patru concurenți care vor intra in marea finala de pe 23 decembrie, la Pro Tv.De laechipa Tudor Chirila, cel care trece mai departe este Iulian Nunuca, care vineri seara a interpretat piesa ”Bohemian Rhapsody”.Iulian…

- Tudor Chirila si Pavel Bartos sunt colegi in cadrul emisiunii muzicale la care iau parte. Cantaretul este antrenor, in timp Bartos modereaza emisiunea. Iata insa ca, in aceasta seara, intre cei doi s-au iscat „scantei". Interactiunea acestora s-a terminat cu Tudor Chirila culcat la podea. Iata ce s-a…

- Tudor Chirila a facut cateva confesiuni neașteptat in fața unei concurente de la „Vocea Romaniei”. Un concurent mai vechi, care a facut parte din echipa lui Smiley, revine pe scena show-ului de la PRO TV.Audițiile pe nevazute de la „Vocea Romaniei” se apropie de final, iar antrenorii mai au de ales…

- O noua seara in care concurenți dornici sa faca parte din istoria „Vocea Romaniei” vor face spectacol pe scena, in adiția din aceasta seara. Antrenorii sunt pregatiți sa apese butoanele și sa intoarca scaunele pentru cele mai electrizante momente. Luptele dintre ele nu vor intarzia sa apara.„Noi suntem…

- O noua ediție Vocea Romaniei ne va incanta in seara aceasta, de la 20:30. Concurenți emoționați, care iși doresc sa-și faca vocea auzita vor pași pe scena și vor face tot posibilul sa-i incante pe antrenori. De cate ori vor apasa butonul care poate schimba viitorul unor oameni, aflam diseara.Pentru…

- Tudor Chirila a vorbit despre noile reguli din sezonul 10 de la „Vocea Romaniei”. Ce se va intampla in ediția din aceasta seara a show-ului de la PRO TV. Batalia celor mai bune voci continua, diseara, de la 20:30! Tudor Chirila, Irina Rimes, Smiley & Theo Rose și Denis The Motans iși contureaza echipele…

- Andra Botez are 38 de ani, este solist vocal și a facut spectacol pe scena „Vocea Romaniei”, in ediția de vineri seara, 23 septembrie, cand a interpretat piesa Spain. Dupa ce a ridicat in picioare publicul și pe cei cinci antrenori, Andra Botez a ascultat cu atenție argumentele fiecaruia, iar alegerea…

- Irina Rimes este incantata ca Denis Roabeș, prietenul, dar și colegul ei de breasla, s-a alaturat antrenorilor de la Vocea Romaniei. Fața de Smiley, Theo Rose și Tudor Chirila, artistul de la The Motans are avantajul ca provine din Republica Moldova, la fel ca și ea. Așa ca a avut un motiv intemeiat…