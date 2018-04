Prahoveanul care si-a sapat o casa in stanca. A folosit un tarnacop banal pentru a face 7 camere. Cum arata locul

Stiri pe aceeasi tema

- Inspirat de adaposturile calugarilor care se refugiau in secolul al XVI-lea pe dealurile din localitatea natala, Vasile Serban (63 de ani), un barbat din comuna prahoveana Tataru, a sapat timp de 12 ani in stanca pana ce a reusit sa amenajeze un adevarat castel din piatra.

