Prahoveanca Ana Bogdan, lidera echipei de Fed Cup a României Capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu, a anunțat cele cinci jucatoare convocate pentru meciul cu Rusia, din competitia de tenis feminin pe natiuni. Intalnirea dintre Romania și Rusia va avea loc pe 7 și 8 februarie, in sala Polivelenta din Cluj, iar lidera echipei tricolore, la simplu, este jucatoarea prahoveana Ana Bogdan, in varsta de 27 de ani, aflata pe locul 98 in clasamentul mondial WTA. Alaturi de sportiva din Sinaia, au mai fost convocate: Irina Bara (24 de ani, 160 WTA), Gabriela Ruse (22 de ani, 183 WTA), Raluca Olaru (30 de ani, 48 WTA la dublu), Jaqueline… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

