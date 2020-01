Prahovean gasit mort sub "Podul lui Cuza", la Banesti Trupul neinsuflețit al unui barbat de 49 de ani, din Banești, a fost gasit sambata dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, sub podul dezafectat de la ieșirea din localitate. Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanța Prahova au precizat ca acesta a fost gasit cu traumatism cranian grav, suferit dupa ce victima ar fi cazut de la inalțime de aproximativ 5 metri. La fața locului au intervenit un echipaj de urgența al SAJ și un echipaj Smurd. "In jurul orei 15:00 am fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza localitații Banești, sub un pod dezafectat, inchis circulației, se afla un barbat, decedat.… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

