Prahovean, condamnat pentru exhibiţionism de Judecătoria Mizil V.S. Un prahovean, a fost condamnat de Judecatoria Mizil pentru ultraj contra bunelor moravuri, saptamana trecuta. Acesta a fost judecat in prima instanța dupa ce, la mijlocul lunii noiembrie 2021, s-a dezbracat de pantaloni și de lenjeria intima in autoturismul personal și, deschizand portiera dreapta fața a mașinii, s-a masturbat in fața a trei copile pe care le-a intalnit in calea sa pe strazile din orașul Urlați. Barbatul și-a recunoscut faptele și a declarat ca regreta ce a facut, astfel ca instanța a fost ingaduitoare: l-a condamnat la pedeapsa amenzii penale de 3.600 lei (insemand 120 zile-amenda… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean s-a trezit amendat cu 10.000 de lei fara a sti macar pentru ce. S-a adresat judecatorilor, dar nici acestia nu au putut face mai mult decat sa presupuna cu ce gresise. Cum nici reprezentantii primariei Podu Iloaiei, care aplicase amenda, nu puteau explica despre ce a fost vorba, magistratii…

- Fostul senator Dan Șova a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora”. Initial, la instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, Dan Sova primise in noiembrie 2021 o pedeapsa de patru…

- Procuratura Anticorupție informeaza ca, astazi, a avut loc o noua ședința de judecata in cauza penala de invinuire a lui Platon Veaceslav, la care aparatorii inculpatului nu s-au prezentat. Prin urmare, procurorul a solicitat aplicarea amenzii in privința acestora. Examinand solicitarea procurorului,…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, pus in aplicare de polițiști La data de 14 februarie a.c., ora 12.30, polițiștii de la Postul de Poliție Bolotești au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Mandatul a fost emis in aceeași zi de catre Judecatoria Focșani, pe…

- Judecatorul Cristi Danilet a anuntat luni,13 februarie, ca a castigat al doilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratura. Concret, Instanta suprema a anulat decizia CSM din mai 2022 prin care Danilet a fost exclus din magistratura pe motiv ca a desfasurat activitati politice prin doua ONG-uri,…

- Doi cetațeni ucraineni, invinuiți pe o cauza penala in organizarea migrației ilegalei au primit amenzi in marime de 45 000 lei, cu privarea dreptului de intrare in Republica Moldova pe un termen de 3 ani, stabilite de catre organele de drept naționale.

- Un vrancean, membru de seama al comunitații locale din care face parte, a fost condamnat, la finele anului trecut, de instanța de fond la plata unei amenzi penale pentru braconaj, in legatura cu fapte comise in 2020. Barbatul fusese judecat și pentru contrabanda cu țigari, insa a scapat de acuzații,…