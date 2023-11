Prahovean – cercetat de poliţişti pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie F.T. La sfarșitul saptamanii, polițiștii din Florești au fost sesizați de catre o femeie din localitate ca fostul concubin i-a smuls lanțișorul de la gat. „In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din verificari a reieșit ca, in timp ce se aflau in incinta unei unitați de pariuri sportive din comuna Florești, unde femeia de 37 de ani este angajata, intre cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, in urma caruia barbatul de 40 de ani i-ar fi solicitat femeii sa ii restituite lanțișorul din aur primit cadou de la acesta, pe care il purta, iar in urma refuzului apelantei,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Luni, 23 octombrie, polițiștii din Florești au fost sesizați de catre un barbat din localitate ca mama sa ar fi fost agresata de catre tatal apelantului. „In baza sesizarii – spun reprezentanții IPJ Prahova intr-un comunicat de presa – polițiștii s-au deplasat la fața locului, din verificari stabilindu-se…

- La data de 18 septembrie 2023, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar, de 19 ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. La data de 18 septembrie 2023, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti…

- Un șofer beat a provocat un grav accident rutier la Targu Jiu, dupa care a fugit. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați pe 22 septembrie prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca in localitatea componenta Dragoieni s-a produs un eveniment rutier cu victime.…

- La data de 15 septembrie 2023, la propunerea parchetului, Judecatoria Bals a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile fata de un barbat din comuna Oporelu, cercetat pentru savarsirea infractiunii de talharie.La data de 15 septembrie 2023, la propunerea parchetului, Judecatoria Bals a dispus…

- La data de 3 septembrie a.c., in jurul orei 13.00, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe Bulevardul Henri Coanda din municipiu, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au efectuat semnale de oprire unui autoturism, la volanul…

- In aceasta dimineața, o femeie in varsta de 38 de ani, din Singerei, a fost atacata de un barbat. Acesta a injunghiat-o de mai multe ori și i-a furat portmoneul cu bani in suma de peste 10 000 de lei. Astfel, in urma masurilor de investigație efectuate de polițiștii din Singerei, la scurt timp dupa…

- Nr. 847604 198 din 24 august 2023 RETINUT DE POLITISTII DEJENI PENTRU VIOLENTA IN FAMILIE La data de 21 august a.c., un barbat de 30 de ani, din municipiul Dej a fost retinut pentru 24 de ore de politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de violenta…

- O femeie din Hunedoara, a anunțat poliția ca și-a gasit apartamentul devastat, dupa ce a observat ca, una dintre ferestre a fost sparta, iar celelalte ferestre forțate, iar din casa ii lipsește o suma de bani. „In data de 16 august 2023, in jurul orei 23:55, Poliția Municipiului Hunedoara,…