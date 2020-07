Prahovean arestat pentru tentativă de omor Sambata, 25 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Ploiești au fost sesizați ca in fața unui magazin din municipiu se afla un barbat care a fost victima unei agresiuni. Potrivit reprezentanților IPJ Prahova, „oamenii legii s-au deplasat la fața locului, iar in urma investigațiilor efectuate au ajuns la concluzia ca doi barbați s-ar fi agresat verbal și fizic pe fondul unui conflict spontan, unul dintre aceștia fiind lovit cu un obiect taietor ințepator (posibil cuțit). La scurt timp, polițiștii au reușit identificarea autorului – un barbat in varsta de 28 de ani-, iar in urma probatoriului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

