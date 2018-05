Stiri pe aceeasi tema

- Politistii structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti si Galati au efectuat 12 de perchezitii, in judetul Prahova si in municipiile Braila si Galati. Vizati au fost mai multi traficanti de droguri. In casele traficantilor au fost gasite importante sume de bani

- Nu mai puțin de 60 de persoane au fost audiate și zece dintre acestea au ajuns dupa gratii, miercuri, in urma descinderilor care au avut loc in Prahova, dar și in municipiile Galați și Braila.

- In ziua de 10 mai, politistii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane efectueaza o percheziție la persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 7 milioane de lei. 5 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. In aceasta dimineața,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Bistrita Nasaud cerceteaza o femeie si doi barbati pentru trafic de minori. Cei trei sunt banuiti ca ar fi gazduit si determinat mai multe minore sa practice prostitutia.La data de 26 aprilie a.c., politistii Serviciului…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au destructurat un grup infractional organizat specializat in trafic cu droguri. Au fost descoperite 2 culturi indoor…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Galati, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au ridicat 2,5 kilograme de substante susceptibile de a produce efecte psihoactive si aproximativ un kilogram de canabis.

- Noua barbati din trei judete au fost retinuti pe baza de ordonanta in urma a 29 de perchezitii la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., Calarasi au efectuat 3 perchezitii in Bucuresti si Calarasi, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 3 de persoane au fost arestate preventiv, informeaza…