Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii fac, miercuri, 18 perchezitii in sase judete si in Bucuresti, la persoane banuite de evaziune fiscala. In perioada 2013 – 2017, suspectii ar fi inregistrat facturi fisctive la firme fantoma, producand un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei.”La aceasta ora, sub coordonarea…

- Politistii efectueaza la aceasta ora 18 perchezitii, in judetele Mureș, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova, Galați și in municipiul București, la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, informeaza IPJ Mureș. Activitatile sunt coordonate de Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din…

- Miercuri dimineața, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice-I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Mureș efectueaza 18 perchezitii, in 6 judete, la persoane banuite…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Mures, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane ( I.G.P.R. ) si prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, miercuri dimineata,…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Mureș, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice-I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, efectueaza 18 perchezitii, in șase judete, la persoane banuite de evaziune…

- Percheziții de amploare in Cluj și alte 5 județe, miercuri dimineața, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș. In aceasta dimineata, politistii efectueaza 18 perchezitii, in judetele Mureș,…

- Sunt perchezitii in desfasurare, la ora 9:00, in Bucuresti si in judetele Mures, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova si Galati. Politistii au descins la domiciliile a 18 persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul in acest caz se apropie de un milion si jumatate de lei. Potrivit IPJ Mures, din cercetari…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Mures, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane ( I.G.P.R. ) si prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, miercuri dimineata,…