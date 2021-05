Prahova: Urs filmat ziua la Sinaia în timp ce rupe un coş de gunoi căutând hrană Un urs a fost filmat, vineri, pe timpul zilei, de un localnic din Sinaia in timp ce rupe un cos de gunoi care era prins de un stalp si apoi il rastoarna pe carosabil cautand hrana.



Localnicul a transmis live pe Facebook aparitia animalului.



In videoclip, care dureaza peste cinci minute, poate fi vazut un urs care, in ciuda masinilor care trec prin zona, unii oprind pentru a-l filma si fotografia, dar si a cainilor care latra, rupe cosul de gunoi si il rastoarna, dupa care incepe sa caute hrana printre resturi.



In imagini se vede cum o femeie se apropie la doar

Sursa articol: agerpres.ro

