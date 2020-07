Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, pe un drum din localitatea Floresti din judetul Prahova, dupa ce au fost lovite de o masina condusa de un tanar de 18 ani. Una dintre victime, o adolescenta in varsta de 16 ani, a intrat in stop cardio-respirator in urma accidentului, fiind resuscitata…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, pe un drum din localitatea Floresti din judetul Prahova, dupa ce au fost lovite de o masina condusa de un tanar de 18 ani. Una dintre victime, o adolescenta in varsta de 16 ani, a intrat in stop cardio-respirator in urma accidentului, fiind resuscitata…

- Un grav accident rutier s-a produs vineri, in jurul orei 22:30 in Floresti, Prahova, pe strada Garii. Din primele informatii, se pare ca trei pietoni au fost spulberati de o masina condusa de un tanar de 21 de ani. Cele trei victime sunt un barbat in varsta de 39 de ani, care a suferit leziuni la picioare,…

- Joi, 2 iulie, in timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Ureche din municipiul Suceava, din cauza neasigurarii la efectuarea manevrei de mers inapoi, un localnic de 18 ani a acroșat o femeie 79 ani din municipiul Falticeni, care s-a angajat in traversarea strazii prin loc nemarcat. In urma…

- Lucian Frențescu, un tanar de 33 ani, din județul Vaslui, a accidentat o mașina de Poliție ieri dimineața, in jurul orei 05:00, in Tudor Vladimirescu. Cand oamenii legii i-au cerut sa se legitimeze, barbatul a inceput sa se certe cu aceștia, iar mai apoi a sarit la bataie. Pentru ca era recalcitrant…

- Șoferul a pierdut controlul volanului, dupa ce a intrat într-o depașire periculoasa pe strada Avram Iancu din Florești. Mașina s-a izbit de un stâlp de pe marginea carosabilului, iar șoferul a scapat fara zgârieturi. Impactul a fost surprins de camera de bord a…

- In timp ce conducea motociclul pe Bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, la intersecția cu str. Aleea Lalelelor, un tanar de 18 ani din comuna Moara nu a pastrat o distanța suficienta fața de autoturismul condus de o localnica de 42 ani, care circula in fața sa, intrand in coliziune fața-spate…

- Tragedie in Prahova, duminica seara. Un tanar in varsta de 19 ani a fost accidentat de tren intre Floresti si Buda. Echipajele ISU venite la locul tragediei nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata baiatului, fiind declarat decesul acestuia, cauzat de leziunile grave suferite.…