- Scandalul a avut loc vineri dupa-amiaza, in cartierul Radu de la Afumați din Ploiești intre membri a doua familii, care s-au aratat revoltate dupa ce un copil minor a inceput sa injure in strada. De la simple reprosuri, cearta a degenerat intr-o bataie ca in filme cu sticle si lemne. Scandalagiii s-au…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica la pranz (13,30) se inregistreaza valori ridicate de trafic pe sensul de coborare al DN1 Brasov - Ploiesti - Bucuresti, de la limita cu judetul Brasov pana in statiunea Poiana Tapului, anunța AGERPRES. De…

- Politistii si lucratorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au intervenit astazi in nordul municipiului Ploiesti, dupa ce un barbat de 63 de ani a amenintat ca va produce o explozie, in mod intentionat, cu ajutorul unei butelii cu gaz. Pana la urma, ploiesteanul a fost imobilizat inainte…

- A fost scandal monstru ieri la sala de fitness DAC FIT din Ploiești. Scandalul a pornit de la cațiva dintre clienți. Aceștia au devastat sala de sport și l-au amenintat cu pistolul pe unul dintre antrenori. In urma cercetarilor efectuate, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- *REZULTATELE RAZIEI DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI ȘI ZONELE RURALE LIMITROFE* Sambata, 30 ianuarie, in intervalul orar 19:00-22:00, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova a fost organizata și desfașurata o acțiune tip razie, in municipiul Ploiești și zonele rurale limitrofe, avand…

- Doi angajati ai unei societati de furnizare a energiei electrice si alte trei persoane sunt cercetate penal in legatura cu un dosar de furt de energie electrica. Luni, 18 ianuarie, au loc perchezitii pentru probarea unor infractiuni de coruptie in legatura cu furtul de energie electrica. Politistii…

- Un barbat in varsta de 23 ani a fost impuscat in picior, vineri seara, de politisti dupa ce masina se afla, alaturi de alte 5 persoane, nu a oprit la semnalele agentilor pe raza localitatii Valenii de Munte, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Politistii…

- Polițiștii și trupele speciale ale jandarmeriei au intervenit duminica seara pentru a aplana un conflict, in curtea Spitalului de Urgența din Ploiești. Scandalul a izbucnit de la rudele unui pacient ce au folosit in disputa inclusiv pietre cu care au aruncat intr-o ambulanța. Incidentul a fost generat…