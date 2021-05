Prahova: Un cetăţean britanic dat dispărut de familie este căutat de salvamontişti Un cetatean britanic in varsta de 42 de ani, care a fost dat disparut de familie, luni dimineata, dupa ce acesta nu a mai raspuns la telefon, este cautat de salvamontistii serviciilor Busteni si Prahova. Potrivit datelor comunicate, luni seara, de Salvamont Busteni, barbatul este plecat de trei zile la munte, dar nu a anuntat pe nimeni unde se duce, familia acestuia anuntandu-i disparitia in cursul diminetii, dupa ce barbatul nu a mai raspuns la telefon. Ajutorul salvatorilor montani a fost solicitat luni seara, echipe ale serviciilor salvamont Busteni si Prahova plecand sa il caute pe cetateanul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoșoaca a declarat ca s-a luptat un an pentru ca autoritațile sa schimbe ordinul privind inmormantarea celor decedați din cauza Covid.”A fost o lupta de un an pe care am purtat-o cu ceilalți avocați și cu oamenii din strada. Ordinul s-a schimbat cand a inceput și presa, in sfarșit, sa vocifereze. A…

- Barbatul care apare in imagini este cautat cu disperare de rude, dupa ce s-ar fi dus pina la benzinarie, apoi a disparut. Pe rețelele de socializare au aparut mai multe anunțuri de cautare, in care cei apropiați barbatului cer ajutorul oamenilor: „Rugam respectuos cine a vazut aceasta mașina, aceasta…

- Politistii sibieni anunta, sambata dimineata, ca sunt in cautarea unui minor in varsta de 11 ani, din municipiul Medias, care a plecat de la domiciliu, vineri seara, intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni. "La data de 3 aprilie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre…

- Un baiat de 14 ani a disparut de acasa, din Dumitra. Poliția il cauta, dar va cere și voua ajutorul. L-ați vazut? Ionuț din Dumitra, un minor de 14 ani, a plecat ieri de acasa și nu s-a mai intors. Polițiștii il cauta, dar va cer și voua ajutorul. Comunicatul IPJ BN in totalitate: L-AȚI VAZUT? Un minor…

- Executivul a aprobat doua acte normative care reglementeaza condițiile de acordare a serviciilor medicale in sistemul de sanatate in trimestrul II al anului 2021, urmand ca pana la data de 1 iulie 2021 sa fie elaborate și aprobate actele normative necesare pentru punerea in aplicare a unor noi reglementari.…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, vineri, ca va demara procedura de achizitie a serviciilor de proiectare pentru doua inchisori care vor fi construite in judetele Prahova si Vrancea, dupa ce in sedinta de Guvern de miercuri au fost adoptate hotararile pentru aprobarea indicatorilor…

- Un turist a ramas blocat, sambata dupa-amiaza, pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi, actiunea salvamontistilor de reperare si recuperare a acestuia fiind extrem de dificila din cauza vizibilitatii foarte reduse, dar si a riscului mare de producere a unor avalanse. Potrivit datelor comunicate de…