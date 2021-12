Prahova: Un bărbat care lucra la reţeaua de canalizare a murit după ce a fost prins sub un mal de pământ Un barbat care sapa un sant pentru reteaua de canalizare din orasul prahoveana Urlati a fost prin sub un mal de pamant. Acesta a fost gasit decedat de echipele de intervenție. El a fost scos de echipele de interventie, fiind in stop cardio-respirator. S-au facut manevre de resuscitare, insa acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul barbatului. Conform datelor de la fata locului, barbatul a fost prin sub pamant timp de peste 40 de minute. Accidentul a avut loc in zona drumului judetean 102K. Barbatul, in varsta de 49 de ani a fost scos de sub malul de pamant, fiind in stop cardio-respirator.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 49 de ani care a fost prins, marti, sub un mal de pamant in timp ce lucra la o retea de canalizare, a fost declarat decedat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, se pare ca acesta a stat peste 40 de minute prins sub…

- Astazi, in jurul orei 13.30 a avut loc un accident de munca grav, in orasul Urlati, unde un mal de pamant s-a surpat peste un muncitor care lucra la introducerea conductei de canalizare. Accidentul s-a petrecut pe DJ 102 K. La fata locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere, o descarcerare,…

