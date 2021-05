Turistul care a ramas blocat sambata seara, pe Valea Tapului din masivul Bucegi, si-a sapat o vizuina in care a petrecut noaptea, el fiind recuperat de salvatorii montani duminica dimineata, la cautari participand si un elicopter. Potrivit coordonatorului Salvamont Busteni, Laurentiu Paraschiv, turistul are 18 ani, este din Bucuresti si era bine echipat. El a urcat cu schiurile in spate, iar aproape de Braul Mare al Costilei nu a mai putut inainta din cauza epuizarii. In zona este pericol de producere a unor avalanse din cauza corniselor, insa tanarul, care nu a putut fi gasit de salvatori din…