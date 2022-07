Stiri pe aceeasi tema

- Un turist strain care a urcat in Masivul Bucegi cu un grup numeros de persoane s-a stins din viața, astazi, 16 iulie 2022, dupa ce a fost lovit de trasnet. Salvatorii montani care au ajuns la fața locului nu au putut face nimic pentru el. Barbatul se afla acolo alaturi de zeci de persoane și a murit…

- La data de 1 mai a.c., in jurul orei 21.30, pe DN1A, a avut loc un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri care au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Targșoru Vechi, in dreptul KM 57+600, in satul…