Accidentele se inmulțesc in zonele in care se afla mulți turiști. In județul Prahova, pe langa un turist accidentat grav dupa ce a cazut intr-o rapa, o locomotiva a luat foc in zona localitații Brazi. O persoana a fost grav accidentata dupa ce a cazut, duminica-dupa amiaza, intr-o rapa in masivul Bucegi. Conform Salvamont Busteni, accidentul s-a petrecut in Valea Galbinele, persoana in cauza alunecand aproximativ 200 de metri. Din primele date, aceasta a suferit multiple fracturi. De asemenea, un incendiu s-a produs la o locomotiva pe raza localitatii Brazi, respectiv intre Brazi si Crivina,…