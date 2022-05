Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati cu varste de 32 de ani, 51 de ani, respectiv 67 de ani au fost retinuti de catre politistii prahoveni, sub acuzatia de furt, dupa ce au sustras combustibilul di utilajele folosite la asfaltarea unui drum judetean, parcate pe margine soselei, potrivit news.ro.Potrivit datelor furnizate…

- Sapte barbati cu varste intre 19 si 33 de ani au fost retinuti, sambata, in urma perchezitiilor domiciliare efectuate in municipiul Barlad si in orasul Murgeni, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. ‘Cercetarile sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de…

- Polițiștii din Campia Turzii au reținut 7 barbați dupa bataia din a doua zi de Paște, din localitatea clujeana Soporu de Campie. Aceștia sunt acuzați de loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Ei urmeaza sa fie duși in fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Un barbat de 62 de ani care a fost observat, vineri dimineata, pe o strada din Ploiesti avand asupra sa doua arme este cercetat de politisti, anunta Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Patru barbati au fost retinuti in cursul noptii de vineri spre sambata, dupa ce au blocat in trafic un autoturism, in Caracal, si l-au agresat pe pasager si au vandalizat masina. Victima a fost dusa la spital pentru ingrijiri medicale, informeaza News.ro . Politistii din Caracal au fost sesizati, vineri…

- Doi barbati au fost identificati de politistii constanteni, dupa ce la finalul anului trecut, au determinat un batran de 70 de ani din Mangalia sa le dea 10.000 de dolari. Unul dintre ei l-a sunat pe batran, spunand ca e fiul sau si ca are nevoie de bani pentru cumpararea unui aparat de oxigen, fiind…

- Doi minori au fost retinuti, miercuri, in urma unor perchezitii efectuate de politistii prahoveni intr-un dosar de viol, victima fiind o fata de 14 ani, a anuntat Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, citat de Agerpres . Din cercetari a reiesit faptul ca, la inceputul lunii mai a anului trecut,…

- Ieri, 7 februarie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 29 de ani, din comuna Laslea, județul Sibiu și un barbat de 33 de ani, din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, care sunt banuiți de…