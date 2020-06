Prahova: Trafic reluat pe un fir pe DN 1, la Azuga, unde un autocar a luat foc

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar a luat foc in dimineata de luni, cu 46 de persoane in el, pe DN1, la Azuga. Autocarul facea ruta Arad. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, circulația a fost blocata pe ambele snsuri. Acum se circula pe un sens. Nu sunt victime iar cauza incendiului nu a fost inca…

- Un numar de 14 localitati din noua judete - Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj, Caras-Severin, Dambovita, Hunedoara, Maramures, Salaj si Timis - au fost afectate, sambata, de efectele fenomenelor hidrometeorologice. Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta, aici se intervine pentru evacuarea apei…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, din cauza viiturii, pe doua segmente de drumuri nationale de pe raza judetului Tulcea, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele doua segmente de drumuri nationale sunt Nallbant-Cataloi, de pe DN 22A, si Ciucurova, de pe…

- Un autocar a fost distrus in urma unui incendiu care s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, pe raza localitatii Pomarla din judetul Botosani, a anuntat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, autocarul era parcat in fata unei gospodarii…