Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, in jurul orei 18.00, pe sensul catre Capitala al DN 1 Bucuresti-Brasov, valorile de trafic se pastreaza ridicate, fiind formata coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov pana in statiunea Busteni. De asemenea, in orasul Comarnic, traficul…

- Traficul rutier este intens luni dupa-amiaza pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta si pe DN1 Bucuresti-Brasov, la finalul minivacantei de Rusalii, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul IGPR. Astfel, pe DN 1 Bucuresti-Brasov, pe sensul de coborare, valorile de trafic sunt ridicate, formandu-se coloana…

- bull; Conducatorilor auto le sunt recomandate rute alternative Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe DN 1 Bucuresti Brasov, pe sensul de coborare, valorile de trafic sunt ridicate, astfel ca s a format coloana in miscare de la limita cu judetul…

- Traficul s-a aglomerat pe DN1, pe sensul de coborare catre Capitala. Se circula in coloana la Bușteni și Comarnic. E așteptata aglomerație și pe Autostrada Soarelui, catre Capitala.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe DN 1 București-Brașov,…

- Traficul devine intens și pe DN1, iar la intrarea in Comarnic s-a aglomerat, potrivit Mediafax.Citește și: Ordin urgent al lui Marcel Vela! Se face lumina: ‘Nu are atribuții’ ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier s-a intensificat…

- Valorile de trafic sunt in crestere pe sensul catre Brasov al DN 1, in zona localitatii Comarnic, a anuntat, sambata, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, conform Agerpres."Traficul rutier s-a intensificat pe sensul de urcare al DN 1 Ploiesti - Brasov, astfel ca…

- Weekend-ul prelungit de Rusalii deja incepe sa produca efecte in trafic. Poliția Romana a anunțat in aceasta dimineața trafic aglomerat pe Autostrada Soarelui, dar și spre Brașov. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a tranmis sambata dimineața ca valorile de trafic sunt in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la data de 17 martie 2020, incepand cu ora 11:30, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul Autostrada A4 ndash; Autostrada A2 ndash; DNCB.Transportul este format dintr un camion cu lungimea de 42,2 metri. Viteza…