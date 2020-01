Prahova: Trafic în creştere pe DN1, spre Braşov Centrul Infotrafic informeaza sambata ca valorile de trafic au crescut la pranz pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova, unde sunt coloane de autovehicule in miscare pe sensul de urcare catre Brasov, intre kilometrii 101 si 107, precum si pe raza statiunii Busteni, intre kilometrii 127 si 131, in acelasi sens. Politistii actioneaza pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei. Pentru autoturisme, rutele alternative la DN 1 Brasov - Ploiesti - Bucuresti sunt urmatoarele: - DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti; - DN 73 Rasnov… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

