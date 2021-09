Stiri pe aceeasi tema

- O prahoveana de 21 de ani din Valenii de Munte, care a plecat cu trenul din Cehia catre Romania, a fost data disparuta, joi, de catre mama sa, in conditiile in care de dimineata nu se mai cunosc detalii sau informatii despre aceasta, potrivit agerpres.ro. Politia Prahova precizeaza ca tanara,…

- Polițiștii ieșeni efectueaza cautari pentru gasirea unei minore, de 12 ani, din comuna Romanești. FLOREA ADELINA IOANA a plecat de domiciliu, astazi 02 septembrie 2021 , in jurul orei 13.00 și nu a mai revenit. Semnalmente: 1,50 m inalțime, aproximativ 45 de kg, ochi caprui, par șaten, ten deschis,…

- O femeie de 30 de ani din comuna Stanești, județul Valcea, este cautata de polițiști dupa ce a plecat voluntar din Spitalul Județean de Urgența Ramnicu Valcea, la data de 29 iulie. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Valcea, la data de 1 august, polițiștii au fost sesizați cu…

- O adolescenta de 15 ani, din Prejmer, a fost data in urmarire nationala dupa ce a plecat, marți de acasa si nu s-a mai intors. Secția 1 Poliție Rurala Feldioara a fost sesizata de catre o femeie din localitatea Prejmer, județul Brașov, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 15 ani, a plecat…

- Cu ocazia marcarii „Zilei Informarii Preventive”, astazi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” Prahova organizeaza o serie de actiuni care au rolul de a aduce la cunostinta cetatenilor pericolele la care se expun in cazul nerespectarii unor reguli de prevenire…

- Cehia a revizuit condițiile de intrare in țara și a inclus Romania in zona verde. Conform MAE, de vineri, 9 iulie 2021, autoritațile Republicii Cehe aplica noi reguli privind intrarea cetațenilor straini, inclusiv a cetațenilor romani, pe teritoriul ceh, dupa cum urmeaza: Toate persoanele trebuie sa…

- Polițiștii maramureșeni cauta o minora, de 15 ani, din satul Bozanta Mare, oraș Tauții Magherauș, a carei dispariție a fost sesizata ieri 28 iunie a.c. Minora BLIDAR ECATERINA-IOLANDA a plecat de la domiciliul sau din satul Bozanta Mare, la data de 28 iunie a.c. si nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime…

- La 12 ani a inceput sa gateasca pizza, iar 7 ani mai tarziu facea pasul in antreprenoriat cu propria afacere in domeniu. Andrei Faciu a pus bazele primei pizzerii din Valenii de Munte care folosea cuptor cu lemne. A mizat pe rețete originale inca de la in