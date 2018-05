Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Florești, din județul Prahova, a dat in judecata Serviciul Roman de Informații, cerand instanței sa oblige instituția sa comunice daca a intreprins acțiuni in colaborare sau la solicitarea altor instituții care-i vizau pe angajații Primariei Florești. Dosarul a fost inregistrat pe rolul…

- Tribunalul Constanta a decis mentinerea in stare de arest la domiciliu a unui barbat trimis in judecata pentru ultraj si tentativa de transmitere a sindromului imunodeficitar dobandit. Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Individul a fost trimis in judecata…

- Un barbat din Bucuresti a chemat la judecata Serviciul Roman de Informatii si a solicitat obligarea institutiei la plata de daune morale in cuantum de 200.000 de euro. Pe scurt, cel in cauza a aratat, potrivit rolii.ro, ca este o "persoana a carei libertate este ingradita prin mijloace tehnice moderne,…

- Directia Generala Politia Locala a derulat o noua actiune pentru respectarea normelor legale privind sanctionarea unor norme de convietuire sociala.Sambata, 21.04.2018, in intervalul orar 06.00 22.00, lucratorii institutiei au verificat zona cuprinsa in perimetrul dintre Bulevardul Mamaia, Bulevardul…

- In legatura cu tema de interes public major privind incheierea unor protocoale de catre Consiliul Superior al Magistraturii, Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Consiliul…

- Dumitru Nancu foto , fostul directorul general al Radionav, este chemat la judecata chiar de catre Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale Radionav SA Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta, cu numarul unic 2007 118 2018, si are ca obiect "actiune in raspundere patrimonialaldquo;.…