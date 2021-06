Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care conducea cu viteza peste limita legala a fost urmarit zeci de kiloemtri pe DN1, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul agenților și a fugit. Polițiștii din Prahova l-au reținut și au constatat ca barbatul nu are permis de conducere.

- Trei tineri au fost retinuti, luni, de politisti in cazul distrugerii unor monumente funerare din Cimitirul Evreiesc de la Ploiesti, a anuntat Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, acestia vor fi prezentati, marti, unitatii de parchet competente,…

- Sofer depistat de polițistii brasoveni in timp ce conducea cu o viteza mult peste limita admisa! Polițistii rutieri brasoveni au depistat, azi-noapte, pe Calea Bucuresti, un sofer care conducea cu o viteza de 203 km/h, asta in condițiile in care limita legala este de 50 km/h in localitate. Conducatorul…

- Politistii Sectiei 2 Ploiesti au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte, dupa ce mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc au fost distruse. Potrivit datelor comunicate, duminica, AGERPRES, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii Sectiei 2 au…

- Un barbat care s-a urcat beat la volan si fara a detine permis pentru nicio categorie de autovehicule a fost urmarit de politisti, in noaptea de joi spre vineri, pe o distanta de mai multi kilometri, fiind prins pe o strada din Ploiesti, dupa ce, anterior, el a acrosat autospeciala de politie. Potrivit…

- Doi barbati au fost retinuti in urma unui scandal care a avut loc la o terasa din municipiul Ploiesti, o persoana fiind dusa la spital pentru ingrijiri, a anuntat, duminica, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Conform sursei citate, sambata seara, in jurul orei 20,30, politistii…

- Un sofer in varsta de 30 de ani din Dambovița a fost retinut dupa ce, beat fiind, a lovit o mașina și a proiectat-o intr-un adolescent, dupa care a fugit. Polițiștii din Targoviște anunța ca au...

- La data 12 aprilie 2021, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un barbat de 35 de ani, din localitatea Șard, care este cercetat pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. In seara zilei de 11 aprilie, acesta nu a…