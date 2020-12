Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat, luni, pe Facebook, ca toate partiile din golul alpin vor fi deschise vineri, cand va fi inaugurat și teleschiul din Valea Soarelui."Azi am fost sus, la Cota 2000 și in Valea Soarelui. A fost o zi superba! A nins, iar peisajul este de vis! In urma discuțiilor…

- Autoritatile din Sinaia vor deschide vineri partiile situate la Cota 2000, primarul Vlad Oprea anuntand inaugurarea a doua noi trasee, dar si a unui teleschi care va deservi Valea Soarelui, informeaza Agerpres. Potrivit datelor postate, luni, de Vlad Oprea pe pagina sa de Facebook, pe munte…

- Partiile de sanie din Busteni si Azuga s-au deschis oficial incepand de luni, 30 noiembrie. Vremea capricioasa tine insa inchisa partia de mare altitudine din Sinaia, unde viscolul a creat necazuri instalatiei de transport pe cablu.

- Primarul general Ion Ceban cere sa fie deschise mai multe gradinițe și grupe pentru copii. Ceban a dat termen pina la planificarea bugetului, ca responsabilii sa vina cu mai multe propuneri in acest sens. „Anul acesta am deschis 4 gradinițe noi, dar și 68 de grupe noi pentru copii. Este puțin și imi…

- Autoritațile de la Chișinau au deschis un numar mare de secții de votare peste hotarele țarii, pentru ca diaspora moldoveneasca sa-și poata exercita dreptul la vot la scrutinul din 1 noiembrie. Despre aceasta Igor Dodon a povestit in cadrul unui interviu exclusiv pentru postul de televiziune de la Moscova,…

- Primarul din Sinaia, infectat cu Covid-19, va depune juramantul online, din spital! Violeta Stoica Sambata, 167 de persoane au fost raportate ca fiind nou confirmate cu SARS-CoV-2, in Prahova, in timp ce, ieri, numarul celor diagnosticați in 24 de ore cu noul coronavirus a ajuns la 164. De altfel,…

- PodcasturiInterviu cu Nina Costiuc Chiar daca scrisorile scrise pe hartie au fost inlocuite in mare parte de e-mailuri, posta ramane o structura importanta in viata sociala, afirma Nina Costiuc. La sate, oficiile postale nu doar receptioneaza si distribuie trimiteri postale, dar au devenit centre…