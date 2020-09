Prahova: Scandal între mai multe persoane în localitatea Româneşti; poliţiştii patrulează în zonă Un conflict in care au fost implicate mai multe persoane a avut loc, marti seara, in localitatea prahoveana Romanesti, politistii efectuand patrule in zona pentru a evita izbucnirea unui nou scandal.



Potrivit datelor comunicate, miercuri, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, din verificari s-a stabilit ca incidentul a avut loc dupa ce o femeie de 31 de ani ar fi chemat rudele pentru a o lua de la locuinta concubinului in varsta de 39 de ani, barbatul agresand-o anterior.



In acest context, fratele concubinului ar fi amenintat cu un obiect taietor intepator…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

