- Speak și iubita lui au atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Cei doi indragostiți s-au pozat in New York, mai exact in Times Square acolo unde a rulat timp de mai multe minute o imagine cu ea. De mai bine de o saptamana, Speak și Ștefania se afla in America, in…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate dintr-un total de 22 de vagoane, traficul feroviar intre Busteni si Azuga fiind blocat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Potrivit sursei citate, la…

- V. Stoica Prahovenii cu diferite afecțiuni medicale și care obișnuiau sa apeleze la profesioniștii Spitalului Cai Ferate Ploiești, aflat in apropierea Garii de Vest a orașului, au primit o veste extrem de buna. De la inceputul acestei luni, Spitalul General CF Ploiești, inclusiv ambulatoriul integrat,…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 46 in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Cele mai multe…

- Doi tineri au fost nevoiți sa sune dupa salvamontiști dupa ce ramasesera blocati in Acul Mare din Bucegi. Aceștia incercau sa parcurga la urcare creasta Morarului și dupa ce au coborat in rapel Acul Crucii, au inceput urmatoarea ascensiune, dar undeva la jumatatea peretelui nu au mai gasit pitoanele…

- Autoritatile din Prahova organizeaza, luni si marti, un maraton al vaccinarii dedicat adolescentilor cu varste de peste 16 ani. Tinerii care vor sa se imunizeze fata de COVID-19 au la dispozitie doua zile si o noapte si trebuie sa fie insotiti de un apartinator adult - tutore legal, parinte sau bunic,…

- „Agent Green a castigat la Curtea de Apel Bucuresti recursul cu Romsilva si Agentia de Protectia Mediului Iasi. Taierile de padure din aria protejata Barnova – Repedea (codrii Iasilor) sunt suspendate incepand de astazi. Hotararea este definitiva si urmeaza judecarea pe fond", a spus Agent Green pe…

- In afara de containerele de gunoaie din Germania descoperite la Agigea, unele deja desfacute de autoritați, in care s-au gasit resturi nereciclabile de materiale electrocasnice, exista și unele care sunt pe drum, dinspre Togo spre Romania, susțin surse judiciare, pentru Libertatea. „Vor fi controlate…