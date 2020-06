Salina Slanic va fi redeschisa pentru turisti incepand de sambata, accesul vizitatorilor in subteran urmand sa se efectueze cu microbuze, in conditii specifice prevenirii raspandirii COVID-19. Potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a salinei, turistii vor trebui sa poarte masca de protectie si sa pastreze distanta fata de ceilalti vizitatori. De asemenea, acestora li se va lua temperatura inainte de a intra in subteran. Transportul in mina turistica Unirea, aflata la peste 200 de metri in subteran, se va face in continuare cu microbuze, in conditiile in care liftul folosit anterior in…