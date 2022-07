Prahova: Restricţii în furnizarea apei potabile într-o comună, din cauza secetei Operatorul de apa Hidro Prahova anunta, sambata, introducerea unor restrictii in furnizarea apei potabile in comuna Scorteni, pe fondul secetei si al consumului ridicat. Conform unei informari postata pe pagina de Facebook a Hidro Prahova, apa va fi furnizata la program, sambata si duminica, pentru abonatii din satele Scorteni si Mislea, masura fiind introdusa pentru refacerea stocurilor de apa din rezervorul de inmagazinare, in contextul secetei din ultimele zile si al consumului extrem de ridicat de apa potabila care este folosita intensiv pentru activitati agricole. Astfel, in perioada indicata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

