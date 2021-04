Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, sambata, impunerea, incepand de luni, a unor noi restrictii in municipiile Ploiesti si Campina, unde rata de infectare cu noul coronavirus depaseste trei cazuri la mia de locuitori. Potrivit documentelor aferente deciziei CJSU, in 15 unitati administrativ-teritoriale (UAT) din judet rata de infectare cu SARS-CoV-2 este in prezent de peste 3/1.000, iar in sase dintre ele indicele depaseste pragul de 4 cazuri. In aceste conditii, incepand de luni, vor intra in vigoare noi restrictii in Ploiesti (3,30), Campina (3,30) si in alte…