Prahova: Primele trei cazuri de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2, confirmate în județ Primele trei cazuri de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 au fost confirmate in judetul Prahova, a anuntat, marti, Institutia Prefectului. „In judetul Prahova sunt raportate primele trei cazuri confirmate Covid-19 cu varianta Delta in saptamana 16.08.2021 – 22.08.2021. Informarea privind cazurile de COVID-19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC) se face saptamanal cu rezultatele cumulate de la inceputul perioadei de raportare a acestor cazuri, pana la sfarsitul saptamanii anterioare“, se arata intr-un comunicat al Institutiei Prefectului Prahova. Conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

