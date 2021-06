Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si alti 15 inculpati din dosarul fraudarii alegerilor locale din septembrie 2020 au arestati preventiv, luni, prin decizia Tribunalului Prahova. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca magistratii de la Tribunalul Prahova au admis contestatia…

- Astazi, s-a judecat propunerea de arest preventiv, formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, pentru cei 17 inculpați reținuți in urma perchezițiilor de ieri, pentru 24 de ore, in dosarul privind posibila fraudare a alegerilor locale in comuna Ciorani. Referitor la cererea doamnei procuror…

- Joi a fost pronuntata, decizia Judecatoriei Ploiesti, in dosarul care vizeaza fraudarea alegerilor locale din septembrie 2020. Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si ceilalti 16 inculpati retinuti au fost pusi in libertate, dar, sentința nu este definitiva. Surse judiciare au declarat, …

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si ceilalti 16 inculpati retinuti in dosarul care vizeaza fraudarea alegerilor locale din septembrie 2020 au fost pusi in libertate, decizia pronuntata, joi, de Judecatoria Ploiesti, nefiind definitiva. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca…

- Marin Voicu, primarul comunei prahovene Ciorani, a fost retinut pentru 24 de ore in dosarul de frauda electorala instrumentat de Parchetul Curtii de Apel Ploiesti (PCAp). In aceeasi cauza au primit ordonante de retinere alte 16 persoane.

- Reținerea are loc in urma mai multor percheziții care au avut loc, ieri dimineața, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, in cadrul unui dosar care are ca obiect fraudarea rezultatelor la alegerile locale de anul trecut.In acest dosar sunt vizați primarul comunei Ciorani, dar…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti efectueaza, miercuri, 18 perchezitii intr-un dosar privind o posibila fraudare a rezultatului alegerilor locale din septembrie 2020 din comuna Ciorani, descinderile vizand inclusiv sediul primariei si casa primarului, au declarat, pentru…