- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si inca o inculpata din dosarul fraudarii alegerilor locale din septembrie 2020 raman in arest preventiv, alti 15 inculpati urmand sa stea in arest la domiciliu, a decis, miercuri, Tribunalul Prahova. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii…

- Joi a fost pronuntata, decizia Judecatoriei Ploiesti, in dosarul care vizeaza fraudarea alegerilor locale din septembrie 2020. Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si ceilalti 16 inculpati retinuti au fost pusi in libertate, dar, sentința nu este definitiva. Surse judiciare au declarat, …

