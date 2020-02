Politistii au constatat ca postasul care reclamase ca a fost talharit a inscenat fapta, banii de pensii fiind recuperati, informeaza, vineri, IPJ Prahova. Postasul a reclamat initial ca doua persoane necunoscute i-au luat geanta in care erau circa 40.000 de lei, bani de pensii pe care trebuia sa ii distribuie. "Joi, 13 februarie, in jurul orei 15,00, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe raza localitatii Aricestii-Rahtivani, sat Nedelea, doua persoane necunoscute ar fi deposedat prin violenta un factor postal de o geanta ce continea bani si documente postale. Din cercetarile…