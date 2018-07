Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii prahoveni intervin, marti seara, in mai multe localitati ale judetului pentru evacuarea apei din case si gospodarii care au fost inundate in urma unei ploi torentiale, scrie Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultimele ore, mai multe gospodarii din orasul Racari si comuna Cojasca, din Dambovita, au fost inundate, fiind nevoie de interventia subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovita pentru evacuarea apei.

- Un incendiu extrem de puternic a izbucnit noaptea trecuta la Breaza, la o casa de vacanța situata intr-o zona mai izolata, langa padure. Pompierii militari de la ISU Prahova (detașamentele din Campina și Sinaia) au intervenit cu trei autospeciale de lucru cu apa și spuma. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Pompierii maramureșeni au fost solicitați in acest weekend pentru a lichida doua incendii și pentru evacuarea apei din subsolurile unor gospodarii. Vineri, 15.06., pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Șomcuta Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o centrala termica.…

- V. Stoica Dupa o perioada extrem de secetoasa, fara prea multe precipitații, locuitorii din comuna prahoveana Poiana Campina, satul Bobolia, au avut parte de ore de coșmar, in noaptea de joi spre vineri. O ploaie torențiala care a durat aproape o ora a provocat apariția unor viituri de amploare care…

- Trei persoane, intre care si un minor, au decedat in urma unui accident care s-a produs, luni, pe DJ 100L in comuna prahoveana Magurele, masinile in care se aflau victimele rasturnandu-se in urma impactului, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Un bebeluș de noua luni a ramas blocat, luni, intr-o mașina din municipiul Barlad, dupa ce mama acestuia a uitat cheile in contact, iar incuietorile autoturismului s-au blocat. Pentru scoaterea copilului a fost nevoie de intervenția unui echipaj de pompieri. Agitație mare pe o strada din municipiul…

- Un incendiu se manifesta cu violența in curtea unei foste rafinarii din municipiul Ploiești. Flacarile sunt in apropierea unui canal de deversare de reiduuri petroliere. Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața in curtea unei foste rafinarii din municipiul Ploiești. Potrivit Inspectoratului…