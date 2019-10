Stiri pe aceeasi tema

- Politia Sinaia a fost sesizata duminica dupa-amiaza referitor la disparitia a doua minore din Sinaia si Comarnic, în vârsta de 16 ani si, respectiv 17 ani, informeaza reprezentantii IPJ Prahova.

- In data de 24.09.2019, in jurul orei 20.00, la Poliția Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie, care, in calitate de asistent social, a sesizat faptul ca din centrul maternal in care isi desfasoara activitatea, doua minore au plecat voluntar, una dintre ele avand și un copil in varsta de 2…

- Politistii buzoieni cauta o fetita de 8 ani si 10 luni din satul Recea, comuna buzoiana Bisoca, a plecat vineri dupa-amiaza de la domiciliu catre o locatie situata la aproximativ 500 de metri departare si nu a revenit.Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, fetita ar fi plecat in jurul orei…

- Patru cazuri de disparitii de minore au fost sesizate in acest week-end politistilor maramureseni. Fiecare caz a fost verificat de politisti, stabilindu-se ca niciunul nu s-a produs in circumstante alarmante, fiind situatii de plecari voluntare. De fiecare data au fost demarate de urgenta activitati…

- Cinci minore cu varste cuprinse intre 13 si 16 ani si o tanara in varsta de 18 ani din judetul Giurgiu, plecate de la domiciliu de la inceputul lunii august si a caror disparitie a fost anuntata la 112 de membrii familiei, au fost gasite de politistii giurgiuveni, anunța AGERPRES.Citește și: Oreste…

- Politistii au fost sesizati ca o femeie de 31 de ani din comuna Barcanesti a plecat, marti, voluntar de acasa, politistii efectuand cercetari pentru depistarea ei, informeaza, miercuri, IPJ Prahova, potrivit Agerpres."Marti, 6 august, in jurul orei 18,00, politistii Sectiei de Politie Rurala…

- In aceasta dimineața, politistii din Campina efectueaza 2 perchezitii pe raza județului Prahova, la locuința unei persoane banuite de camatarie, șantaj și amenințare, cat și la o alta locație unde exista indicii ca aceasta ar locui ocazional. 1 mandat de aducere va fi pus in executare.Astazi,…

- Politistii din Botosani au cerut, luni dupa-amiaza, sprijinul populatiei pentru identificarea unei adolescente de 14 ani, care a disparut de la domiciliu. Potrivit oficialilor Inspectoratului de Politie...