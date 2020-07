Stiri pe aceeasi tema

- Hotarare de ultima ora luata de magistrații de la Inalta Curte in privința fostului procuror „Portocala”. Mircea Negulescu, fost procuror al Direcției Naționale Anticorupție – Secția Ploiești, a fost arestat pentru 30 de zile. Decizia a fost luata, astazi, de oficialii Inaltei Curți de Casație…

- Fostul procuror Mircea Negulescu, cunoscut sub numele de „Portocala”, a ajuns la secția de poliție, acolo unde va stabili cu agenții care va fi programul dupa care trebuie sa se prezinte in fața oamenilor legii pentru a demonstra ca este in țara. Negulescu a fost plasat sub control judiciar, dupa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi cererea SIIJ de arestare preventiva a fostului procuror Mircea Negulescu, acesta fiind plasat sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, el avand interdictia sa plece din tara si sa ia legatura cu Victor Ponta si Sebastian Ghita, care sunt parti…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi cererea Sectiei speciale de arestare preventiva a lui Mircea Negulescu, acesta fiind plasat sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile. Fostul procuror DNA are interdictia sa plece din tara si sa ia legatura cu Victor Ponta si Sebastian Ghita,…

- Fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu, va fi dus la Inalta Curte de Casatie si Justitie, joi, ora 13.00, unde un judecator de drepturi si libertati va lua in discutie propunerea de arestare preventiva formulata pe numele lui de Sectia de investigare a magistratilor, sub acuzatia de cercetare…

- Fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu, va fi dus la Inalta Curte de Casatie si Justitie, joi, ora 13.00, unde un judecator de drepturi si libertati va lua in discutie propunerea de arestare preventiva formulata pe numele lui de Sectia de investigare a magistratilor, sub acuzatia de cercetare…

- Mircea Negulescu este dus, la aceasta ora, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu mandat de arestare. "Portocala" a fost scos in catuse din arestul central al Capitalei. Stire in curs de actualizare

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justiție au decis ca teza de doctorat a lui Victor Ponta este plagiat. Surse susțin ca este decizia finala in cazul tezei de doctorat, data in urma cu puțin timp. Ce se intampla cu teza lui Victor Ponta Deci, lui Victor Ponta i s-a retras diploma de […] The…