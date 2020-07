Prahova: Pierderi foarte mari în turism din cauza pandemiei; specialiştii anunţă un val de intrări în insolvenţă (CCI) Activitatea de turism a fost foarte afectata din cauza masurilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19, iar specialistii estimeaza ca, in perioada urmatoare, peste 50% din firmele din turism si sectorul HoReCa vor intra in insolventa, se arata intr-o analiza a Camerei de Comert si Industrie (CCI) Prahova privind impactul pandemiei asupra mediului de afaceri din judet. Conform datelor furnizate, vineri, de CCI la solicitarea AGERPRES, pierderile din turism inregistrate in lunile martie - iulie nu se vor recupera pana la sfarsitul anului, care va fi un an "compromis", cu rezultate "foarte slabe".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

