Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 1 Rurala Timișoara s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la un local din localitatea Giarmata ar avea loc un eveniment privat, incalcandu-se astfel prevederile legii. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca este vorba despre…

- In urma unei sesizari, prin 112, polițiștii din Sebeș, impreuna cu polițiștii locali au intervenit la o societate economica, din Sebeș, unde era in desfașurare o petrecere privata, fara a fi respectate normele de protecție sanitara. La fața locului polițiștii au fost identificat 22 de persoane, iar…

- Poliția din Constanța a sancționat 17 persoane care participau la o petrecere organizata la un restaurant din oraș cu amenzi in valoare totala de 21.000 de lei. Administratorul localului a fost și el sancționat cu 12.000 lei și in plus i-a fost suspendata activitatea economica. In total, au fost date…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Craiova s-au sesizat, azi noapte, ca intr-o locuința din municipiu este organizata o petrecere. La fața locului s-au deplasat polițiștii secției, fiind directionate totodata mai multe echipaje din cadrul Secțiilor 1-5 Poliție Craiova precum și polițiști din cadrul SAS…

- Polițiștii din Bobicesti s-au sesizat, azi noapte, ca, pe raza comunei, la sediul unei societati comerciale, se desfașoara o petrecere privata cu participarea unui numar mare de persoane. La fața locului au fost identificate 18 persoane, participante la petrecere, fiind aplicate 18 sanctiuni contraventionale,…

- In seara de 2 februarie, orele 23.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși, au fost sesizați cu privire la faptul ca, in Carbunar, la un local se desfașoara o petrecere cu participarea mai multor persoane. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat 10 persoane, care participau la petrecerea…

- Politistii municipiului Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, au intervenit in scopul restabilirii legalitații pe strada bulevardul Liviu Rebreanu, unde, intr-un complex de agrement avea loc o un eveniment privat la care au participat un grup de 18 persoane, scrie…

- Potrivit poliției, tânarul în vârsta de 17 ani a sunat la 112 pentru a spune ca este sechestrat de 3 oameni, într-un bar din Timișoara. În urma sesizarii, mai multe echipaje de poliție au mers la barul respectiv, unde au gasit 12 persoane…