Prahova: Petrecere pentru copii, oprită de poliţişti O petrecere pentru copii care avea loc sambata, in comuna prahoveana Bucov, a fost oprita de politisti, organizatorul evenimentului si administratorul unitatii care il gazduia fiind amendati. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, la evenimentul organizat cu ocazia zilei de nastere a unui minor participau 10 adulti si 10 copii. "Avand in vedere contextul epidemiologic actual, evenimentul privat a fost intrerupt, iar administratorul locatiei si organizatorul evenimentului au fost sanctionati contraventional, conform prevederilor Legii nr. 55/2020, cu amenda in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

