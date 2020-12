Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure, in siguranța, de minivacanța prilejuita de Craciun. In perioada 25 – 27 decembrie 2020, peste 600 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov vor fi angrenați…

- In condițiile apropierii Sarbatorilor de Iarna, au fost intensificate activitațile de verificare a modului de respectare a interdicțiilor impuse in condițiile starii de alerta. Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- F. T. Politistii prahoveni au actionat, in ziua de sambata, pe raza intregului județ, atat prin constituirea de filtre rutiere, cat și pentru verificarea agenților economici care comercializeaza pomi de Craciun și combaterea ilegalitatilor in domeniu. In acest context, dupa cum se precizeaza intr-un…

- F. T. Politistii din cadrul Serviciului Arme Explozivi Substanțe Periculoase Prahova au prins, in ziua de 7 decembrie a.c., in comuna Gura Vadului, o femeie care vindea articole pirotehnice. Dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, „oamenii…

- F. T. In primele noua luni ale anului curent, oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova „au efectuat 2.696 de acțiuni cu efective marite, 40 de razii și au intervenit la 32.958 de evenimente care impuneau prezenta acestora”, se precizeaza intr-un comunicat de presa al…

- F.T. De la inceputul anului si pana in prezent, Inspectoratul de Politie Județean (IPJ) Prahova a fost inzestrat cu 184 de autospeciale noi, care fac parte din programul de reinnoire a parcului auto al Poliției Romane, imaginea acestora fiind schimbata – potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Politistii prahoveni au aplicat amenzi de 11.000 de lei in urma scandalului care a avut loc, duminica seara, in comuna Tinosu si pentru oprirea caruia unul dintre politistii sositi la fata locului a fost nevoit sa foloseasca armamentul din dotare, potrivit Agerpres.Potrivit datelor comunicate,…