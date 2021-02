Stiri pe aceeasi tema

- Alte 982 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sunt de import (2-Egipt, 3-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-Canada, 1-Italia, 1-Romania, 1- Marea Britanie).

- Un seism s a produs miercuri in Bulgaria, la granita cu Romania.In ziua de 6 ianuarie la ora 13:32 ora locala a Romaniei s a produs in Bulgaria un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 16 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 33km SE de Ruse, 82km S de Bucuresti,…

- Alte 746 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sunt de import (Marea Britanie-1, Romania- 1, Italia-1, Germania-1, Belgia-1).Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 140 996.

- Expertii Uniunii Europene au ajuns la concluzia ca vaccinurile impotriva COVID-19 concepute pana in prezent sunt eficace si impotriva noii tulpini a coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita in Marea Britanie, a declarat duminica ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, citat de AFP și Agerpres.Conform…

- N.D. Demarata la inceputul lunii octombrie in Prahova, una dintre acțiunile cu statut de pionierat la nivel național, inițiata de o instituție de cultura, a ajuns la final. Este vorba despre proiectul ”Caravana cu muzica”, prin care elevi din școli rurale, din comunele Sangeru și Izvoarele, au fost…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta (CNSU) a actualizat, azi, lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din aceste țari trebuie sa intre in carantina. Conform Hotararii Nr. 56/04.12.2020, țarile/zonele cu risc epidemiologic ridicat sunt: Georgia, Serbia, Luxemburg,…

- Bulgaria a anunțat ca sa-și țina deschise stațiunile de schi in acest sezon, deși la nivel european Italia și Germania au cerut o inchidere coordonata stațiuni montane, pana cel puțin dupa sarbatori, pentru a evita o explozie a cazurilor de COVID-19, informeaza Agerpres.Stațiunile montane din Bulgaria,…

- Alte 1215 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 9 cazuri sunt de import (Germania-2, Israel-2, Ucraina-2, Italia-1, Romania-1, Turcia-1).Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 99 633 cazuri.