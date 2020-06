Politistii efectueaza, miercuri, cinci perchezitii in municipiul Ploiesti la persoane banuite ca s-au folosit de calitati religioase pentru a insela mai multi cetateni, prejudiciul cauzat astfel fiind de peste 55.000 lei.



Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, cercetarile efectuate in cauza au aratat ca, de la sfarsitul anului 2019 pana in prezent, o femeie de 39 de ani si un barbat de 40 de ani ar fi indus in eroare diverse persoane prin faptul ca ar fi pretins ca au anumite calitati religioase si ar fi solicitat sume de bani in schimbul exercitarii…