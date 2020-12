Prahova: Percheziţii la persoane bănuite de tâlhărie; agresorii au sustras bani şi substanţe psihotrope Politistii au efectuat, luni, 10 perchezitii in Ploiesti la persoane banuite de talharie calificata, lipsire de libertate si furt calificat, agresorii sustragand bani si substante psihotrope, se arata intr-un comunicat al IPJ Prahova.



