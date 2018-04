Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Ploiesti efectueaza, miercuri, cinci perchezitii in judetele Prahova si Dambovita la domiciliile unor persoane banuite de furturi de materiale feroase. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, cei in cauza sunt banuiti ca, in cursul anului trecut, ar fi sustras materiale feroase la la diverse societati comerciale, pe care ulterior le vindeau unor centre de colectare. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 200.000 de lei. In urma perchezitiilor, zece persoane vor fi duse la audieri. La descinderi…