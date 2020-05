Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Raducaneni au efectuat perchezitii intr un dosar de falsificare de monede, punere in circulatie de valori falsificate si inselaciune. Prejudiciu cauzat prin activitatea infractionala este de…

- Polițiștii clujeni, alituri de cei din Valcea, au desfașurat, miercuri, o serie de percheziții domiciliare la mai multe persoane acuzate de proxenetism și camata.Astfel, in urma celor 14 percheziții efectuate ieri, de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, in județele Cluj…

- Politistii si procurorii au facut, joi, 14 perchezitii in Dej, Gherla si Cluj – Napoca, intr-un dosar de proxenetism si camatarie, fiind vizate noua persoane. Mai multi suspecti si martori sunt audiati la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Dej si la sediul Brigazii dc Combatere a Criminalitatii…

- Polițiștii ploieșteni, sprijiniți de luptatorii Serviciului Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Gruparii Mobile, au efectuat, joi dimineața, șase percheziții in cartierul Mitica Apostol, in instrumentarea unui dosar privind furturi din societați comerciale și din locuințe aflate in construcție.…

- Politistii ieseni au desfasurat 14 perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru inselaciune, 11 persoane fiind retinute pentru 24 de ore, iar ulterior 6 dintre acestea au fost arestate preventiv.

- O ampla acțiune este in desfașurare in acest moment, pe raza municipiului Ploiești și in orașul Mizil. Acțiunea este organizata la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova și are ca scop creșterea gradului de siguranța publica și prevenirea criminalitații in toate formele…

- Politistii au efectuat, miercuri dimineata, sase perchezitii in municipiul Ploiesti, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni de furt din locuinta prin metoda "pomana", informeaza reprezentantii IPJ Prahova."Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada 2019 - prezent,…