- Politistii prahoveni au efectuat doua perchezitii la persoane banuite de furt de obiecte funerare, fiind gasite si recuperate cinci cruci, se arata intr-un comunicat al IPJ Prahova."In luna septembrie 2019, politistii din Breaza au fost sesizati de o femeie din Comarnic cu privire la faptul…

- Polițiștii din Ploiești au organizat, luni dimineața, trei percheziții, la adrese din comuna Barcanești, mai exact la locuințele unor persoane banuite de proxenetism. Potrivit IJP Prahova, "incepand cu luna mai a anului 2019 și pana in prezent, persoanele banuite ar fi comis acte de proxenetism,…

- Ieri, 9 ianuarie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 34 de ani, din municipiul Sebeș, care este cercetat pentru furt. In sarcina barbatului s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza…

- Politistii din Ploiesti efectueaza, joi, patru perchezitii la locuintele unui barbat in varsta de 22 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de talharie calificata, port sau folosirea fara drept de obiecte periculoase si loviri sau alte violente, informeaza IPJ Prahova. "Din cercetari…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de perchezitii, in 25 de judete si in Bucuresti.

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Poliției Orașului Plopeni au efectuat 6 perchezitii domiciliare pe raza județului Prahova, la locuințele persoane banuite de savarșirea de infracțiuni de furt calificat din societați. 5 mandate de aducere au fost puse in executare. Descinderile au avut loc…

- Politistii prahoveni efectueaza, miercuri, 12 perchezitii pe raza judetului Prahova, la locuintele si sediile sociale ale unor societati folosite de persoane banuite de camatarie si santaj, informeaza IPJ Prahova. Sapte mandate de aducere vor fi puse in executare. "Politisti…