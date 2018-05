Prahova: Percheziţii în judeţul Galaţi la bănuiţi de furturi din locuinţe Politistii din Prahova, sprijiniti de colegii din Brasov si Galati, efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii la domiciliile din judetul Galati ale unor persoane banuite de furturi din locuinte, prejudiciul creat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, din cercetari a reiesit ca, in perioada iulie 2017 - februarie 2018, persoanele in cauza ar fi comis mai multe furturi din locuinte din Ploiesti, prin escaladarea geamului. De asemenea, au rezultat indicii ca acestea sunt banuite si de comiterea mai multor infractiuni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

