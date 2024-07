Prahova, pe primul loc între județe la examenul de titularizare Inainte de contestatii s-au inregistrat sase note de 10 V. S. Prahova este pe primul loc in randul județelor din țara la numarul notelor de 10 obținute de candidații la examenul de titularizare in invațamant, conform datelor publicate, ieri, de Ministerul Educației. Potrivit sursei menționate, șase candidați din Prahova au luat nota maxima, inainte de contestații, in timp ce 162 au obținut intre 1.01 și 4.99, alți 294 – intre 5.00 și 6.99 și peste nota 7.00 – pana la 9.99 au obținut 374 de candidați la titularizarea in invațamant. Doar Capitala s-a clasat inaintea Prahovei la numarul notelor maxime,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

